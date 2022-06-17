За сутки в Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 75 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 481 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 162 403 выздоровели, 2 435 скончались, 643 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.