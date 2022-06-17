В Новокузнецке осудят жителя за продажу несуществующих хоккейных клюшек подросткам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке будут судить 21-летнего жителя, который обманывал знакомых под предлогом продажи хоккейных клюшек. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу

В ведомстве рассказали, что молодой человек обещал четверым несовершеннолетним знакомым продать хоккейные клюшки, которые якобы были у него в наличии. Подростки перечисляли предоплату на банковскую карту, но продавец не передавал товар, а только находил все новые отговорки.

Родители юных хоккеистов обратились к полицейским. Сумма ущерба составила 15 500 рублей. Новокузнечанин возместил деньги, когда узнал, что подано заявление в полицию. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.