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Происшествия17 июня 2022 4:21

В Новокузнецке осудят жителя за продажу несуществующих хоккейных клюшек подросткам

Родители юных хоккеистов обратились в полицию
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке осудят жителя за продажу несуществующих хоккейных клюшек подросткам.

В Новокузнецке осудят жителя за продажу несуществующих хоккейных клюшек подросткам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке будут судить 21-летнего жителя, который обманывал знакомых под предлогом продажи хоккейных клюшек. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу

В ведомстве рассказали, что молодой человек обещал четверым несовершеннолетним знакомым продать хоккейные клюшки, которые якобы были у него в наличии. Подростки перечисляли предоплату на банковскую карту, но продавец не передавал товар, а только находил все новые отговорки.

Родители юных хоккеистов обратились к полицейским. Сумма ущерба составила 15 500 рублей. Новокузнечанин возместил деньги, когда узнал, что подано заявление в полицию. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.