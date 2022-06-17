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Происшествия17 июня 2022 4:30

В Кемерове спасли восемь купальщиков за первые две недели лета

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кемерове спасли восемь купальщиков за первые две недели лета.

В Кемерове спасли восемь купальщиков за первые две недели лета.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кемерове за первые две недели лета на воде спасено восемь купальщиков, пренебрегших правилами безопасности. Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии отметили, что на водоемах города выставлено 16 спасательных постов. Сотрудники Кемеровской службы спасения контролируют озеро Красное. Районные комиссии ПДН проводят рейды по местам массового отдыха у воды.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности. Особенно рискуют те, кто совмещает отдых у воды с употреблением горячительных напитков.