В Кузбассе построят сервисный центр строительной и горной техники

Фото: АПК.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО «ПИР» (Партнерство, Инвестиции, Развитие) Михаил Зусман подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта. Ввод на территории Кузбасса логистического и сервисного центра китайских производителей карьерной и дорожно-строительной техники будет выгодным для обеих сторон. Администрация правительства региона сообщает, что предприятие возведут на территории города Белово. В строительство сервисного центра компания «ПИР» вложит три миллиарда рублей.

Сергей Цивилев отметил, что у региона большой потенциал в сфере машиностроения. А сотрудничество и обмен опытом с другими участниками рынка поспособствует ускоренному развитию данной отрасли.

Кроме того, будет создано не менее 300 новых рабочих мест. Реализация проекта начнется с 1 июля 2022 года, а сам запуск предприятия намечен на декабрь 2025 года.