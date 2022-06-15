В городе Белово эвакуировали торговый центр из-за звонка

Экстренная эвакуация произошла из беловского торгового центра на улице Чкалова.
Фото: Сергей БАБАНАКОВ
Около 13 часов в Белово произошла экстренная эвакуация торгового центра "Сибирский городок" на улице Чкалова. Была включена сигнализация, всех посетителей и продавцов вывели из здания.
На место происшествия стянулись спецслужбы.
Фото: Сергей БАБАНАКОВ
Прибывшие сотрудники ЧОПа перекрыли проход через парковку. Вскоре подтянулись экипажи МЧС и "скорой помощи".
Пока что правоохранительные органы не комментируют ЧП, в числе вероятных версий - внеплановая проверка экстренных служб. Работники ТЦ также подозревают, что причиной эвакуации могло стать сообщение о минировании.
Персонал уже более часа не может вернуться в здание.
Фото: Сергей БАБАНАКОВ