Россельхозбанк на ПМЭФ: к 2030 году АПК станет самой привлекательной отраслью для IT

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Рост инвестиционной привлекательности АПК и развитие отрасли в сторону высоких технологий делает сельское хозяйство магнитом для квалифицированных и амбициозных IT-специалистов. Такую точку зрения высказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова на сессии «Цифровизация бизнеса в эпоху неопределенности» на Петербургском международном экономическом форуме.

По оценке РСХБ, технологическое будущее отрасли - за open-source решениями, то есть такими, чей код находится в открытом доступе. В результате к совершенствованию продукта могут подключаться все желающие.

В частности, такой подход очень полезен для малого и микробизнеса, которому по определению сложнее, с финансовой и трудовой точек зрения, заниматься разработкой IT-решений с нуля.

Точкой роста Елена Батурова считает рост квалификации IT-специалистов и их переток из других отраслей экономики в АПК.

- За счет интенсивного развития, востребованности и эффекта сравнительно низкой базы АПК предоставляет IT-специалистов практически неограниченные возможности для проявления своих талантов и занятия ниш на рынке. Задача - помочь специалистам разглядеть эти возможности, избавиться от стереотипов. Для этого мы проводим хакатоны, IT-конференции. Верю, что к 2030 году IT-специалисты будут мечтать не о разработке компьютерных игр, а о творческой реализации в сельском хозяйстве, - сказала Елена Батурова.

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