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Общество17 июня 2022 6:25

Новокузнецкие нейрохирурги удалили пенсионеру метастаз размером с теннисный мяч

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: минздрав Кузбасса

Фото: минздрав Кузбасса

В Новокузнецке нейрохирурги 29-й больницы провели уникальную операцию, удалив пожилому мужчине пять метастазов в головном мозге, один из которых достигал размера теннисного мяча. Об этом рассказали в региональном минздраве.

71-летний мужчина обратился к медикам с жалобой на головные боли. Обследование показало, что у пенсионера пять новообразований, самое крупное из которых располагается в височной доле. Еще несколько лет назад пациентов с большим поражением головного мозга не оперировали и продолжительность жизни их, как правило, не превышала 1,5 месяца.

Сейчас медики экстренно госпитализировали мужчину. Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло с минимальной кровопотерей. Уже спустя сутки пациент самостоятельно передвигался по палате. При этом он отметил, что головная боль уменьшилась.

Теперь у мужчины есть шанс на дальнейшую жизнь, но ему еще предстоит пройти лучевую и химиотерапию.