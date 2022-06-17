В кузбасскую реку выпустили мальков ценного вида рыб

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбас

Пополнение водных биоресурсов региона составило 60 тысяч единиц.

В Междуреченске прошла благотворительная акция «Дары сибирским рекам», в рамках которой в реку Томь в районе поселка Карай выпустили мальков хариуса.

На мероприятии присутствовали экологи, представители муниципальных органов власти, природоохранной прокуратуры, территориального управления Росрыболовства, угольщики, общественники. Хорошее настроение присутствующим помогали создать и местные артисты, проведшие театрализованный обряд перед зарыблением реки.

Ранее на ферме по воспроизводству рыбы специалисты посмотрели процесс разведения ценных видов, оценили содержание и подготовку мальков к выпуску.

- Хариус является аборигеном местных рек, приживаемость молоди составляет порядка 95 процентов. К сожалению, естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное зарыбление очень важно для экологического баланса и повышения продуктивности наших водных объектов, - отметил принявший участие в мероприятии министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

Мальков выпускают там, где имеются самые подходящие условия для их роста и успешной адаптации в среде обитания.

Зарыбление - важное событие для Кузбасса. В нынешнем году, как сообщил Сергей Высоцкий, в Междуреченске по благотворительной программе также будет выпущено 10 тысяч особей молоди другой ценной рыбы - ленка тупорылого.