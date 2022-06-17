Россельхозбанк и Фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк и Фонд Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает информационное взаимодействие и совместную организацию и проведение мероприятий. Подписи под документом поставили председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

- Россельхозбанк давно и плодотворно работает с командой Фонда Росконгресс. На этот раз мы сделали площадку «ВиноГрад» для эксклюзивного общения всех, кто занимается виноделием, задумывается об инвестициях в этот привлекательный бизнес или просто является ценителем вина. Обычно такой взаимовыгодный формат называется win-win. А на нашей площадке «ВиноГрад» - это еще и wine-wine. Подписание соглашения - логичное продолжение нашего сотрудничества и демонстрация обоюдного стремления к более активному продвижению российского вина, фермерских продуктов и всего агрокомплекса, - прокомментировал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Соглашение предусматривает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку, организацию совместных конгрессных, выставочных, культурно-массовых мероприятий как двустороннего, так и многостороннего характера, в частности, форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций, концертов, фестивалей, а также проведение кампаний рекламного и информационного характера.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349