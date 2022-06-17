В Новокузнецке разыскали 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские оперативно разыскали и вернули родителям сбежавшего из дома 11-летнего сына. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию обратилась мама мальчика.

В ведомстве рассказали, что женщина сообщила о пропаже сына. Жительница отметила, что ребенок сбежал из дома после того, как она настояла на том, чтобы он во время каникул решал школьные задачи.

Инспекторы ПДН обнаружили мальчика в соседнем дворе. Ребенка передали родителям, провели профилактическую беседу со школьником. Родителям вынесли официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут представлять опасность для ребенка.