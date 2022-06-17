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Происшествия17 июня 2022 8:12

В Новокузнецке разыскали 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома

В полицию обратилась мама ребенка
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке разыскали 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома.

В Новокузнецке разыскали 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке полицейские оперативно разыскали и вернули родителям сбежавшего из дома 11-летнего сына. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию обратилась мама мальчика.

В ведомстве рассказали, что женщина сообщила о пропаже сына. Жительница отметила, что ребенок сбежал из дома после того, как она настояла на том, чтобы он во время каникул решал школьные задачи.

Инспекторы ПДН обнаружили мальчика в соседнем дворе. Ребенка передали родителям, провели профилактическую беседу со школьником. Родителям вынесли официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут представлять опасность для ребенка.