В Кузбассе два человека утонули в водоемах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе два человека утонули в водоемах в июне текущего года за несколько дней. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что 49-летний кемеровчанин утонул 12 июня в реке Томь на территории Промышленновского района. Житель приехал в гости к сестре, с которой употреблял горячительные напитки на берегу реки. Мужчина зашел в реку и поплыл, проигнорировав табличку о запрете купания. Через некоторое время он скрылся под водой. Медработники констатировали смерть житель.

Также рыбак обнаружил тело 52-летнего мужчины на территории Беловского района в реке Иня. Оказалось, что житель после употребления алкоголя пошел купаться и утонул.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, причина смерти погибших. По результатам проверок примут процессуальные решения.

Напомним, что в Кемерове за первые две недели лета на воде спасено восемь купальщиков, пренебрегших правилами безопасности.