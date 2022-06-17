В Кемерове ограничат движение транспорта из-за велогонки

Фото: администрация г. Кемерово

19 и 20 июня в Кемерове пройдет велогонка, в связи с чем для автомобилистов будет ограничено движение на нескольких участках. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В воскресенье и понедельник областная столица примет Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти мастера спорта СССР А. В. Терехина. На турнир съедутся около 120 спортсменов. 19 июня состоится индивидуальная гонка, 20 июня - гонка-критериум.

Фото: администрация г. Кемерово

В связи с проведением состязаний 19 июня с 9.30 до 14.30 будет ограничено движение транспорта по дороге от Лесной Поляны: от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой. В воскресенье, 20 июня, с 9.30 до 14.30 перекроют участок дороги по проспекту Комсомольскому от проспекта Ленина до проспекта Химиков.