Животноводы Кузбасса и Алтая будут заниматься селекцией крупного рогатого скота и лошадей

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Алтайского края Виктор Томенко подписали план мероприятий к соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве регионов до 2024 года в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Сергей Цивилев отмечает, что Алтайский край - стратегический партнер Кузбасса. Дальнейшее укрепление и расширение всесторонних и взаимовыгодных связей будет способствовать созданию новых межрегиональных кооперационных связей и проектов.

В соглашении особым блоком значится селекционная работа по разведению молочного и мясного стада коров, а также разведение племенных лошадей Новоалтайской и Орловской рысистой пород. Совместная работа позволит избежать животноводам регионов зависимости от семенного материала зарубежных селекционеров и тем самым укрепить продовольственную независимость.

Кроме того, стороны договорились о совместном повышении квалификации врачей Кузбасса и Алтая на базе клиник и медицинских образовательных учреждений сторон. Также педагоги и ученые двух регионов будут обмениваться опытом, проводить совместные разработки и исследования.