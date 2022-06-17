Проект из Кузбасса вошел в число национальных туристских маршрутов

Фото: пресс-служба АПК

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге прошла презентация пяти пилотных национальных туристических маршрутов по самым красивым местам России. Среди них был и «Кузбасс - сердце огня».

Реализовать проект полностью планируется к 2024 году, на обустройство выделят 4,4 миллиарда рублей.

Доступно, интересно и безопасно - так коротко можно описать сеть маршрутов.

Как рассказала заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, отбирались маршруты по заявкам регионов членами экспертного совета, в который вошли представители Ростуризма и турбизнеса, а также некоммерческих организаций из сфер культуры, истории, науки, краеведения и искусствоведения. Претенденты должны были соответствовать определенным критериям, среди которых - перспективность, подразумевающая, что маршрут будет способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом. Еще один критерий - узнаваемость, то есть маршрут должен входить в российские и международные рейтинги, представляться на выставках, форумах и конференциях, о нем должна быть информация в российских и зарубежных средствах массовой информации и социальных сетях.

Кроме того, на маршруте должен быть хотя бы один значимый объект.

Как отметила Елена Лысенкова, в пользу Кузбасса сыграл также комплексный подход составителей маршрута.

Он рассчитан на четыре дня, за это время туристы проедут 673 километра и посетят Кемерово, Новокузнецк и Горную Шорию.

- Жители России и гости из других стран смогут поближе познакомиться с нашей культурой. В маршрут включены самые интересные направления нашего Кузбасса, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

Среди других национальных маршрутов - так называемый президентский, по любимым сибирским местам Владимира Путина.

Цены для туристов при условии покупки путевок у туроператоров обещают сделать дешевле в два, а то и в три раза.