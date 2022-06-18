Кузбассовец намеревался продать иностранным спецслужбам секретную информацию, касающуюся российской армии

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники УФСБ по Кузбассу нашли кемеровчанина, который хотел за деньги передать определенную информацию иностранным спецслужбам.

Житель областной столицы прошел службу в российской армии и после этого стал искать, кому можно продать секретную информацию, которую узнал во время службы. И хотя сотрудники ФСБ выяснили, что эта информация не относится к государственной тайне, однако другим государствам ее знать не положено. Кузбассовцу выдали предупреждение о том, что его поступки могут привести к госизмене и, следовательно, к последующему наказанию.