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Общество18 июня 2022 4:02

Кузбассовец намеревался продать иностранным спецслужбам секретную информацию, касающуюся российской армии

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники УФСБ по Кузбассу нашли кемеровчанина, который хотел за деньги передать определенную информацию иностранным спецслужбам.

Житель областной столицы прошел службу в российской армии и после этого стал искать, кому можно продать секретную информацию, которую узнал во время службы. И хотя сотрудники ФСБ выяснили, что эта информация не относится к государственной тайне, однако другим государствам ее знать не положено. Кузбассовцу выдали предупреждение о том, что его поступки могут привести к госизмене и, следовательно, к последующему наказанию.