В Новокузнецке наказали громкого промоутера

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новокузнецке на проспекте Кузнецкстроевском жители пожаловались на чересчур громкого промоутера.

Дело в том, что новокузнечанин слишком громко рекламировал один из магазинов - через мегафон. Звуки громкоговорителя мешали жителям окружающих домов. При этом ранее молодой промоутер уже нарушал правила тишины. За это ему выписали штраф, который согласна статье «Нарушение тишины и покоя граждан» может достигать трех тысяч рублей.

Полицейские напомнили, что шуметь нельзя в выходные и праздничные дни, а также в будни - с 22.00 до 8.00. Громкий ремонт делается до 20.00. Использовать устройства, которые повышают громкость звука, тоже нельзя, даже если они установлены на автомобиле или балконе. Исключения составляют случаи спасательных работ или предотвращение преступлений. Шум разрешается также во время культурно-массовых или религиозных мероприятий, согласованных с местной властью.