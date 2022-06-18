За сутки в Кузбассе выявили 61 новый случай коронавируса

Фото: архив "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались пять пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 72 человека.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 542 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 162 475 выздоровели, 2 438 скончались, 629 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.