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Общество18 июня 2022 5:24

За сутки в Кузбассе выявили 61 новый случай коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 165 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались пять пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 72 человека.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 165 542 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 162 475 выздоровели, 2 438 скончались, 629 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.