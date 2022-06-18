Кузбасс стал лучшим в национальном рейтинге по инвестиционному климату

В Сибирском федеральном округе Кузбасс вошел в пятерку лучших регионов по состоянию инвестиционного климата.

Наша область заняла 12-е место - самая высокая оценка - в Национальном рейтинге, итоги которого подвели на ПМЭФ-2022. В этом рейтинге рассматриваются старания местных властей по развитию максимально удобных условий для ведения бизнеса. Все это для того, чтобы понять, насколько эффективны региональные бизнес-практики, и чтобы снизить возможные риски последующих инвестиционных проектов.

- Создание максимально благоприятных условий для ведения бизнеса в Кузбассе - одно из основных направлений нашей работы. Нам важно, чтобы инвесторы видели в нас надежных партнеров. Мы регулярно встречаемся с представителями бизнес-сообществ в формате открытого диалога, все ключевые решения нами принимаются совместно. Это особенно важно в нынешних условиях, - сказал губернатор Сергей Цивилев.