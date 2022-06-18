Красочные граффити появляются по Новокузнецку

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Арт-объекты появятся в 18 локациях города.

Этим поделился мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале. По результатам конкурса в рамках фестиваля «Неделя уличного искусства» выбрали 20 художников. Завтра фестиваль заканчивается, и улицы уже пестрят яркими красками.

В общей сложности выбрали 18 мест, где художники могли рисовать: это и арки, и фасады, и будки, и другие подобные места.

- Очень интересные объекты появляются в городе - как например, в подземном переходе у Администрации, - отметил мэр.