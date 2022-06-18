В 2023 году в Кузбассе пройдет Федеральный Сабантуй

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили федеральный Сабантуй в Ульяновске.

Там Рустам Минниханов передал Сергею Цивилеву символ праздника, который пройдет в нашей области в 2023 году.

- Посетили с коллегами федеральный Сабантуй в Ульяновске. Спасибо соседям, за хорошую организацию! Погода отличная! На праздник приехали наши соотечественники из 52 регионов России! Барчагызны да, татар халкының иң гүзәл бәйрәмнәренең берсе булган, Сабантуй бәйрәме белән котлыйм (ред. - Поздравляем всех с Сабантуем, одним из самых красивых праздников татарского народа), - написал в своем телеграм-канале Рустам Минниханов.

Помимо этого, через неделю, 26 июня, пройдет II Международный шахтерский сабантуй.