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Происшествия1 июля 2022 7:54

В Кузбассе пропала без вести 14-летняя девочка

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таштагольском районе пропала без вести 14-летняя Мария Александровна Киселева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Вчера, 30 июня, школьница ушла из дома в пгт. Спасск и исчезла.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Девочка высокого роста (168 см), нормального телосложения, у нее русые волосы, голубые глаза. Она была одета в белую толстовку, черные лосины и красные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь с поисками, просят позвонить по телефону 8 800 700-54-52.