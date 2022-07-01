В Кузбассе пропала без вести 14-летняя девочка

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таштагольском районе пропала без вести 14-летняя Мария Александровна Киселева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Вчера, 30 июня, школьница ушла из дома в пгт. Спасск и исчезла.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Девочка высокого роста (168 см), нормального телосложения, у нее русые волосы, голубые глаза. Она была одета в белую толстовку, черные лосины и красные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь с поисками, просят позвонить по телефону 8 800 700-54-52.