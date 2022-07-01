В Кузбассе пропала без вести 14-летняя девочка

Фото: архив "КП"
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Таштагольском районе пропала без вести 14-летняя Мария Александровна Киселева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».
Вчера, 30 июня, школьница ушла из дома в пгт. Спасск и исчезла.
Фото: Лиза Алерт Кузбасс
Девочка высокого роста (168 см), нормального телосложения, у нее русые волосы, голубые глаза. Она была одета в белую толстовку, черные лосины и красные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь с поисками, просят позвонить по телефону 8 800 700-54-52.