В Новокузнецке начался фестиваль «Дни шорской культуры»

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Фестиваль «Дни шорской культуры» приурочен к Году культурного наследия народов России и нацелен на единение культурных народов Саяно-Алтая и Кузбасса.

Помимо концертов и выставок народного творчества, на фестивале проходит научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и промыслы народов Саяно-Алтая» и конкурс творческих коллективов. Так, например, сегодня сибирская шаманка Галина Толтаева провела обряд очищения и благосостояния - сообщил в телеграм-канале мэр Новокузнецка.

Итоги научной конференции будут завтра, а в конце дня - гала-концерт. Начало мероприятий 2 июля - с 11.00 в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1).