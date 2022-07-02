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Общество2 июля 2022 3:43

В Кемерове дорога за полмиллиарда покрылась ямами

Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце прошлого года в Кемерове построили новую дорогу в ЖК «Верхний бульвар», которая соединяет Металлплощадку и Ленинский район.

На строительство дороги потратили почти полмиллиарда рублей - 473 миллиона. Сейчас, спустя полгода, после затяжных проливных дождей на дороге появились выбоины, ямы и провалы.

Как сообщили в Министерстве строительства области - устранять последствия предстоит подрядчику. Ремонт будет проходить по гарантии, которая составляет пять лет.