В Кемерове дорога за полмиллиарда покрылась ямами

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце прошлого года в Кемерове построили новую дорогу в ЖК «Верхний бульвар», которая соединяет Металлплощадку и Ленинский район.

На строительство дороги потратили почти полмиллиарда рублей - 473 миллиона. Сейчас, спустя полгода, после затяжных проливных дождей на дороге появились выбоины, ямы и провалы.

Как сообщили в Министерстве строительства области - устранять последствия предстоит подрядчику. Ремонт будет проходить по гарантии, которая составляет пять лет.