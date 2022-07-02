Губернатор поздравил новокузнечан с Днем города

Фото: АПК.

Жители Новокузнецка отмечают 404-летие города.

Новокузнецк был основан в 1618 году - с Кузнецкого острога. За тысячу дней здесь построили Кузнецкий металлургический комбинат, который во время Великой Отечественной войны производил броню для танков. А алюминиевый завод поставлял сырье для советских боевых самолетов. В результате Новокузнецк заслуженно стал «Городом трудовой доблести».

Сейчас южная столица области продолжает развиваться. За прошедший год тут открыли комплекс инфекционной больницы имени В. В. Бессоненко, обновили кинотеатр «Коммунар», благоустраивают дворы и общественные пространства, проводятся работы по улучшению качества воздуха, в том числе улучшают электротранспорт.

- Дорогие новокузнечане, это вашими делами славится наша южная столица, это вы создаете ее настоящее и будущее. Спасибо за ваш созидательный труд, верность своей малой родине, своей Кузнецкой Земле, своей стране! - обратился к жителям губернатор.

Также он пожелал новокузнечанам тепла, радости, хорошего настроения и счастливой судьбы и процветания городу.