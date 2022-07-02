Губернатор Кузбасса: мы создаем курорт мирового уровня в Шерегеше

Фото: АПК.

Рабочий день губернатора Кузбасса 2 июля проходит в Шерегеше. Сергей Цивилев проверил ход работ на объектах, которые, возводят в рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ.

Глава региона, отметил, что инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства.

Также уточнил, что в Шерегеш специально завели крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса.

Идет строительство канатной дороги на горе Асыр, запуск запланирован в предстоящем зимнем сезоне. Пропускная способность канатной дороги - 2 400 человек в час.

Также идут работы по строительству линейного кабельного сооружения для освещения горнолыжной трассы «Запад». Будет освещена канатная дорога, трасса. В ноябре планируют запустить первую локацию вечернего катания.

Кроме того, строят гостиничный комплекс «Космос Шерегеш». Будет создано 120 новых рабочих мест.