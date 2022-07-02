Сергей Цивилев торжественно открыл новый веревочный парк в Шерегеше

Веревочный парк стал самым большим за Уралом. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Шерегеше 2 июля состоялось торжественное открытие нового веревочного парка площадью 600 квадратных метров.

Веревочный парк, состоящий из трех высотных уровней, стал самым большим за Уралом и вторым по размеру - в России. Губернатор Кузбасса перерезал красную ленточку вместе с представителями строительной компании, которые занимались возведением веревочного парка.

Во время открытия парка Сергей Цивилев отметил, что каждый, кто любит Шерегеш, является шорцем.

Уникальная концепция уровней позволяет проходить парк бесконечно. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Парк включает три трассы из 96 заданий, расположенные на разной высоте от двух до 12 метров, и подходит для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Опробовать новое сооружение гости фестиваля «Прогеш» успели уже 1 июля.

Кроме того, уникальная для России концепция уровней позволяет выбирать препятствия самостоятельно и проходить парк бесконечно.