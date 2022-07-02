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Общество2 июля 2022 5:37

Сергей Цивилев торжественно открыл новый веревочный парк в Шерегеше

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Веревочный парк стал самым большим за Уралом.

Веревочный парк стал самым большим за Уралом.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Шерегеше 2 июля состоялось торжественное открытие нового веревочного парка площадью 600 квадратных метров.

Веревочный парк, состоящий из трех высотных уровней, стал самым большим за Уралом и вторым по размеру - в России. Губернатор Кузбасса перерезал красную ленточку вместе с представителями строительной компании, которые занимались возведением веревочного парка.

Во время открытия парка Сергей Цивилев отметил, что каждый, кто любит Шерегеш, является шорцем.

Уникальная концепция уровней позволяет проходить парк бесконечно.

Уникальная концепция уровней позволяет проходить парк бесконечно.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Парк включает три трассы из 96 заданий, расположенные на разной высоте от двух до 12 метров, и подходит для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Опробовать новое сооружение гости фестиваля «Прогеш» успели уже 1 июля.

Кроме того, уникальная для России концепция уровней позволяет выбирать препятствия самостоятельно и проходить парк бесконечно.

Губернатор Кузбасса перерезал красную ленточку вместе с представителями строительной компании.

Губернатор Кузбасса перерезал красную ленточку вместе с представителями строительной компании.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ