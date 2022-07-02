В Таштагольском районе отыскали двух пропавших подружек, которые расположились в лесном шалаше

В четверг, 30 июня, две 15-летние девочки ушли из дома на прогулку и не вернулись.

Полиция Кузбасса и волонтеры поискового отряда области «Лизы Алерт» разместили опознавательную ориентировку. Отмечалось, что одна из них уже уходила из дома, но в этот раз к ней присоединилась и ее подруга. Сегодня волонтеры сообщили, что их нашли, они живы, медицинская помощь им не понадобилась.

Позже стало известно, что после ссоры с родителями одна из девочек решила уйти из дома со своей подругой. Подростки все это время жили в шалаше в лесу, а сегодня вышли в поселок, где их и заметили полицейские.

Их вернули домой, а с родителями провели профилактическую беседу.