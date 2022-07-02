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Здоровье2 июля 2022 6:10

За сутки в Кузбассе выявили 49 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 166 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 49 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 66 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 166 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 163 303 выздоровели, 2 466 скончались, 554 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.