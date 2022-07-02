За сутки в Кузбассе выявили 49 новых случаев коронавируса

Фото: архив "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 49 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 66 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 166 323 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 163 303 выздоровели, 2 466 скончались, 554 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.