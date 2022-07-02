Больных коров в Кузбассе пустили пастись на территории летнего лагеря

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Сотрудники Россельхознадзора сообщили о нарушениях предприятием ООО «Сельхозагро-Сервис». Информация поступила от ГБУ «Ленинск-Кузнецкая СББЖ».

Выяснилось, что на предприятие держали коров, больных лейкозом. Это серьезное заболевание крови, при котором молоко животного нельзя использовать для производства любой молочной продукции - в нем будет повышено содержание белка и снижено содержание сухих веществ. При этом среди животных болезнь распространяется достаточно быстро.

Больных коров пускали пастись вместе со здоровыми на территории летнего лагеря. Так как эффективных способов лечения нет, то единственный способ избавиться от заражения - убой больного скота.

Владельцу больных коров Россельхознадор выдал предостережение о нарушении ветеринарных норм содержания рогатого скота.