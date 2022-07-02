Новый рекорд: в Шерегеше приготовили огромный шашлык в 60 кг

На гигантском гриле шеф-повара приготовили для гостей 60 кг шашлыка. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Шерегеше 1 июля стартовал фестиваль «Прогеш». В течение трех дней туристов ждет позитивный отдых.

2 июля в рамках Grill Day установили новый рекорд «Шерегеша»: на гигантском гриле шеф-повара приготовили для гостей 60 кг шашлыка из свинины и баранины.

- Съели, даже не почувствовали, пойдем за новой порцией. Очень вкусно, - рассказал гость фестиваля.

Напомним, что вчера в Кузбассе гостей фестиваля «Прогеш» накормили 200-литровой похлебкой из бобра, лося и оленя.