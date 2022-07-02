Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2022 9:04

Новый рекорд: в Шерегеше приготовили огромный шашлык в 60 кг

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
На гигантском гриле шеф-повара приготовили для гостей 60 кг шашлыка.

На гигантском гриле шеф-повара приготовили для гостей 60 кг шашлыка.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Шерегеше 1 июля стартовал фестиваль «Прогеш». В течение трех дней туристов ждет позитивный отдых.

2 июля в рамках Grill Day установили новый рекорд «Шерегеша»: на гигантском гриле шеф-повара приготовили для гостей 60 кг шашлыка из свинины и баранины.

- Съели, даже не почувствовали, пойдем за новой порцией. Очень вкусно, - рассказал гость фестиваля.

Напомним, что вчера в Кузбассе гостей фестиваля «Прогеш» накормили 200-литровой похлебкой из бобра, лося и оленя.

Шашлыка много не бывает.

Шашлыка много не бывает.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ