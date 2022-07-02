В Кузбассе подняли тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы подняли и на электроэнергию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый сильный рост произошел в Прокопьевске (+13,1%), Белове (+12,4%), Кемерове (+12,3%) и Новокузнецке (+7,5%). В остальных территориях Кузбасса повышение - от 4,9% до 5,3%.

К примеру, основанием роста платы в Кемеровском городском округе стало отнесение столицы региона к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5 августа прошлого года. До нынешнего июля жители Кемерово оплачивали коммунальные услуги в размере 63,9% от экономически обоснованных тарифов, в том числе услуги горячего водоснабжения - в размере 32,1%, отопления - в размере 40,1%. Остальную часть стоимости оплачивает за население бюджет.

Больше всех сейчас не повезло одиноко проживающим жителям в квартирах площадью 70 и более квадратных метров, не оборудованных приборами учета. Для них месячная плата за коммуналку, по предварительным данным, вырастет на 520 рублей в Прокопьевске, 404 рубля в Белове и 275 рублей в Кемерове. Но они при необходимости смогут получить адресные субсидии.

Напомним, что с первого июля в Кузбассе подняли тарифы и на электроэнергию.