Жительница Кузбасса украла телефон в павильоне мобильной связи

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Белова обратился работник павильона мобильной связи, который сообщил, что одна из посетительниц похитила мобильный телефон. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По его словам, женщина попросила показать ей смартфон за 10 тысяч рублей. Рассмотрев его, она вышла на улицу и скрылась.

Полицейские, изучив запись с камеры видеонаблюдения, установили подозреваемую - ею оказалась 33-летняя жительница поселка Бачатский.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет четыре года лишения свободы.

Похищенный телефон сотрудники полиции вернули законному владельцу.