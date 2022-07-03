В Кузбассе семейную пару осудили за нападение на полицейских

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35-летним супругам из Березовского, которые подрались с полицейскими, вынесли приговор. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в апреле этого года. Муж с женой устроили вечеринку у себя в квартире и всю ночь слушали громко музыку. Недовольные шумом соседи вызвали полицию. Прибывшие полицейские попросили супругов выключить музыку и поехать с ними в отделение, но мужчина с женщиной отказались и стали бить сотрудников руками и ногами. Кроме того, женщина выражалась нецензурно в адрес работника Росгвардии. В итоге супругов доставили в полицию и возбудили в отношении них уголовные дела по статьям о применении насилия и оскорблении представителей власти.

Муж с женой со следствием сотрудничали и извинились перед полицейским.

Суд назначил мужчине штраф в размере 6 тысяч рублей, женщине – 1 год 6 месяцев лишения свободы.