Ночью в Кемерове загорелся автомобиль

Ночью в одном из дворов на проспекте Ленина в Кемерове произошел пожар в автомобиле. Очевидцы опубликовали фото с места ЧП.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

По их словам, загорелась «Газель» во дворе дома № 150б.

- В 3 часа ночи «Газель» сама завелась, проработала на полном газу, после чего заглохла и произошел взрыв, - написал автор фото.

По данным МЧС Кузбасса, сигнал о пожаре поступил в службу в 2:55. На место незамедлительно прибыли спасатели. Огонь был потушен в 3:04. К работе привлекались три человека и одна единица техники.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.