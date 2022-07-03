«Эмоции зашкаливают»: глава Новокузнецка опубликовал видео с рок-фестиваля

Фото: телеграм-канал Сергей Кузнецова

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал в соцсетях видео с рок-фестиваля «Наши в городе», который состоялся в Новокузнецке 2 июля. Мероприятие было приурочено ко Дню города.

Мэр Новокузнецка выложил в Сеть короткие видео с выступлений известных артистов, принявших участие в концерте: Найка Борзова, группы «Пикник», Дианы Арбениной, Гарика Сукачева. С последним Сергей Кузнецов также сфотографировался.

- Эмоции зашкаливают, - подписал кадры Сергей Кузнецов.

Напомним, что празднование Дня города в Новокузнецке продолжится и сегодня. Программу мероприятий можно посмотреть на сайте «Комсомолки».