«Эмоции зашкаливают»: глава Новокузнецка опубликовал видео с рок-фестиваля

Фото: телеграм-канал Сергей Кузнецова
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал в соцсетях видео с рок-фестиваля «Наши в городе», который состоялся в Новокузнецке 2 июля. Мероприятие было приурочено ко Дню города.
Мэр Новокузнецка выложил в Сеть короткие видео с выступлений известных артистов, принявших участие в концерте: Найка Борзова, группы «Пикник», Дианы Арбениной, Гарика Сукачева. С последним Сергей Кузнецов также сфотографировался.
- Эмоции зашкаливают, - подписал кадры Сергей Кузнецов.
Напомним, что празднование Дня города в Новокузнецке продолжится и сегодня. Программу мероприятий можно посмотреть на сайте «Комсомолки».