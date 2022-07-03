В Кузбассе произошло землетрясение с интенсивностью 3,4 балла в эпицентре

Ночью в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,0, а в эпицентре его интенсивность составила 3,4 балла. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Фото: asgsr.ru

Сейсмособытие было зафиксировано в 2:33 по местному времени в точке с координатами 53.68 широты и 88.18 долготы — это на территории Междуреченского муниципального округа.

Толчки носили естественный характер, они обозначены как earthquake — «землетрясение».