В Кузбассе будут судить подростка за сбор растений

Фото: архив "КП"
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Гурьевске перед судом предстанет 17-летний парень, который собирал в поле наркотические растения. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.
Подростка задержали, когда он собирал в поле коноплю. При задержании выяснилось, что юноша имел при себе запрещенное вещество. Парень объяснил свой поступок желанием попробовать покурить наркотическое растение.
Ранее подросток в поле зрения полиции не попадал. После инцидента он был поставлен на профилактический учет.
Сейчас уголовное дело передано в суд.