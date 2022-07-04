В Кузбассе будут судить подростка за сбор растений

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гурьевске перед судом предстанет 17-летний парень, который собирал в поле наркотические растения. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Подростка задержали, когда он собирал в поле коноплю. При задержании выяснилось, что юноша имел при себе запрещенное вещество. Парень объяснил свой поступок желанием попробовать покурить наркотическое растение.

Ранее подросток в поле зрения полиции не попадал. После инцидента он был поставлен на профилактический учет.

Сейчас уголовное дело передано в суд.