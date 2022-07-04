В Кузбассе исчез мужчина на автомобиле Honda серого цвета

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Киселевске пропал без вести 65-летний Михаил Григорьевич Проскуряков. Об этом сообщается на официальной странице ПСО «Лиза Алерт Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

3 июля мужчина уехал на автомобиле Honda CR-V серого цвета, и с тех пор никто не знает, где он.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза зеленые.

Когда мужчину видели в последний раз, на нем были серый жилет, белая рубашка в полоску, синие джинсы и коричневые кроссовки.

Отмечается, что Михаил Григорьевич нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.