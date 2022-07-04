Жительнице Кузбасса пересчитали плату за отопление после вмешательства прокуратуры

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Жительнице Ижморского района пересчитали плату за отопление после прокурорского вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на завышенную плату за жилищно-коммунальные услуги. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» начисляла плату за предоставление коммунальных услуг, не учитывая, что часть принадлежащего женщине помещения не отапливается.

Прокуратура потребовала с руководителя ресурсоснабжающей организации устранить нарушения. В результате женщине пересчитали оплату за отопление, сумма переплаты превысила пять тысяч рублей.