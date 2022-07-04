Сбербанк снижает ставки по самой выгодной кредитке в стране

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк снижает процентную ставку по своему флагманскому продукту - Кредитной СберКарте. Новая ставка составит 25,4%, снижение - 2,4 процентных пункта. На онлайн-покупки в СберМегаМаркете и при оплате медицинских услуг и товаров в аптеках предусмотрена пониженная ставка - 9,8% годовых. Изменение коснется новых Кредитных СберКарт, оформленных после 1 июля.

Ставка 25,4% распространяется как на покупки, так и на снятие наличных. Остальные условия по Кредитной СберКарте - бесплатное обслуживание и уведомления, 120 дней беспроцентного периода - остаются без изменений. Кроме того, до конца сентября продолжается акция по снятию наличных без комиссии в первые 30 дней после оформления карты.

Кирилл Царев, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк продолжает улучшать условия по своим кредитным продуктам - теперь снижается и ставка по Кредитной СберКарте. Обычно клиенты планируют вернуть долг без процентов в течение льготного периода, тем более, что у нашей карты он составляет 120 дней, которые отсчитываются с момента покупки. Однако мы видим, что в текущей ситуации клиенты стали больше обращать внимание и на другие параметры карты, в частности на процентную ставку, потому что средства могут потребоваться и на более длительный срок «на всякий случай». Сейчас и этот показатель стал более выгодным и комфортным для новых владельцев наших карт».

Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь - три гасишь», при этом обслуживание карты и СМС-уведомления полностью бесплатны.

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