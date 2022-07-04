В Кузбассе мужчина ушел в лес и пропал

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Березовском пропал без вести 44-летний Игорь Александрович Аверин. Об этом сообщается на официальной странице ПСО «Лиза Алерт Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

В воскресенье, 3 июля, мужчина ушел в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю спортивную кофту, черные штаны, черные резиновые сапоги и голубую кепку. С собой у мужчины был серый рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.