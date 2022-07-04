Полицейские нашли в гараже у жителя Кузбасса тысячу патронов

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

46-летний житель Белова стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение боеприпасов. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили порядка тысячи патронов разного калибра в гараже мужчины. Экспертиза подтвердила, что все они пригодны для стрельбы. По словам беловчанина, он купил боеприпасы с рук у жительницы соседнего города, которая распродавала имущество умершего супруга.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Теперь беловчанину грозит до четырех лет лишения свободы.