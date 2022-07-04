За сутки в Кузбассе выявили 49 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 49 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 62 человека.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 166 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 163 418 выздоровели, 2 468 скончались, 533 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.