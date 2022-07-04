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Общество4 июля 2022 4:21

За сутки в Кузбассе выявили 49 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 166 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 49 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 49 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 49 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 62 человека.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 166 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 163 418 выздоровели, 2 468 скончались, 533 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.