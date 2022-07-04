РСХБ рассказал о трендах рынка бутилированной питьевой воды

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк

Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка рост потребления бутилированный питьевой воды на душу населения составил 15% за год. Эксперты банка также проанализировали текущую ситуацию на российском рынке в данной категории в условиях ограничений импорта и спрогнозировали динамику производства.

В 2021 год рост потребления питьевой воды (в том числе природной, минеральной и газированной) достиг показателя в 34 л на душу населения, что на 15% превышает показатели 2020 года. Всего объем внутреннего производства минеральных и питьевых вод в 2021 году составил более 17 млн полулитров и вырос на 10,1% по сравнению с 2020 годом.

По данным экспертов РСХБ, высоким спросом пользуется питьевая негазированная вода - объемы ее производства составляют 1/5 от наших объемов производства природной питьевой воды. Также востребована и минеральная питьевая вода - объемы ее производства достигли 3,3 млрд литра в 2021 году.

Чаще всего россияне покупают воду объемом до 1 литра - 64%. Спрос на упаковку от 1 до 3 литров составляет 33%.

В абсолютном большинстве случаев (больше 95%) россияне предпочитают отечественную воду.

Рост производства питьевой воды расширяет экспортные возможности российских производителей. Согласно исследованию РСХБ, за 2021 год уровень экспорта возрос на 23% до 161 млн литров. По стоимостному объему экспорта Россия заняла 17-е место в списке стран-экспортеров питьевой воды.

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