В Кемерове спасатели освободили двухлетнюю девочку из заблокированного автомобиля

Фото: Администрация города Кемерово.

Кемеровские спасатели освободили двухлетнюю девочку из заблокированного автомобиля. Об этом сообщает городская администрация.

В минувшую субботу в Кемеровскую службу спасения сообщили о том, что в припаркованном на проспекте Советский автомобиле произошла блокировка салона, в машине на заднем сидении остался двухлетний ребенок.

Оказалось, что случайно сработала сигнализация. Спасатели при помощи специальных инструментов аккуратно вскрыли дверь автомобиля. Медицинская помощь малышке не потребовалась.

Специалисты напомнили, что нельзя оставлять ключи в замке зажигания. Если ребенок находится в автомобиле, не стоит закрывать водительскую дверь, пока не будет открыта пассажирская.