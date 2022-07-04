В Новокузнецке изменили маршруты общественного транспорта из-за ремонта трубопровода

В Новокузнецке временно изменятся схемы движения общественного транспорта из-за ремонта трубопровода на Театральном проезде. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Движение по Театральному проезду будет закрыто 4 июля по 13 августа. На этот период будут скорректированы схемы движения семи автобусных и одного троллейбусного маршрутов.

Автобусные маршруты:

- №№ 22,70 при движении в прямом направлении по пр-кту Курако на ул. Рудокопровая и далее по маршрутам;

- № 27к при движении в прямом направлении от пр-кта Курако по ул. Музейная, перекресток с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская, ул. Музейная, пр-кт Курако и далее по маршруту.

- №№ 28, 53 при движении в обратном направлении от перекрестка с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская по местному проезду до пр-кта Строителей с выездом на ул. Орджоникидзе и далее по маршруту;

- № 17 при движении в прямом направлении от пр-кта Курако по ул.Музейная, перекресток с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская, местный проезд до пр-кта Строителей и далее по маршруту;

- № 54 при движении в прямом направлении от перекрестка с круговым движением ул. Музейная и ул. Хлебозаводская по местному проезду до пр-кта Строителей с выездом на ул. Орджоникидзе и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут:

- №7 при движении в прямом направлении от пр-кта Бардина по пр-кту Металлургов до пр-кта Строителей и далее по маршруту.