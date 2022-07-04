Сергей Цивилев: инфраструктуру Шерегеша строим с большими планами на будущее

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В поселке Шерегеш по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года модернизируются системы тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения, дороги. На это из консолидированного бюджета направят 3,27 миллиарда рублей.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что уделяют огромное внимание инфраструктуре поселка и курорта. Завершается строительство очистных сооружений, объект будет сдан уже 1 октября. Мощность - 16 тысяч кубометров в сутки при существующей потребности в девять тысяч кубометров.

Новые очистные делают с учетом дальнейшего роста курортной зоны, запуска новых туристических комплексов с круглогодичной эксплуатацией. Стоимость проекта - более одного миллиарда рублей.