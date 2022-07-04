В Кузбассе приостановили работу проходческого комбайна на опасном объекте шахты.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Междуреченске судебные приставы приостановили эксплуатацию проходческого комбайна на опасном производственном объекте шахты. Об этом сообщает УФССП России по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, при проведении проверки сотрудники Ростехнадзора установили, что на объекте шахты выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности: не было обеспечено проведение оценки соответствия технического устройства проходческого комбайна.
Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности проходческого комбайна на участке шахты, кроме работ по устранению выявленных нарушений требований промышленной безопасности, сроком на 90 суток.