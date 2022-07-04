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Общество4 июля 2022 6:55

В Кузбассе приостановили работу проходческого комбайна на опасном объекте шахты

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе приостановили работу проходческого комбайна на опасном объекте шахты.

В Кузбассе приостановили работу проходческого комбайна на опасном объекте шахты.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Междуреченске судебные приставы приостановили эксплуатацию проходческого комбайна на опасном производственном объекте шахты. Об этом сообщает УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, при проведении проверки сотрудники Ростехнадзора установили, что на объекте шахты выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности: не было обеспечено проведение оценки соответствия технического устройства проходческого комбайна.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности проходческого комбайна на участке шахты, кроме работ по устранению выявленных нарушений требований промышленной безопасности, сроком на 90 суток.