В Кузбассе приостановили работу проходческого комбайна на опасном объекте шахты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Междуреченске судебные приставы приостановили эксплуатацию проходческого комбайна на опасном производственном объекте шахты. Об этом сообщает УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, при проведении проверки сотрудники Ростехнадзора установили, что на объекте шахты выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности: не было обеспечено проведение оценки соответствия технического устройства проходческого комбайна.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности проходческого комбайна на участке шахты, кроме работ по устранению выявленных нарушений требований промышленной безопасности, сроком на 90 суток.