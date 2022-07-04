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Происшествия4 июля 2022 8:05

В кузбасском городе человек погиб при пожаре в частном доме

Анастасия СЕРГЕЕВА

В воскресенье в Анжеро-Судженске произошло сразу два пожара, в которых один человек погиб, еще один серьезно пострадал - находится в реанимации. Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко.

По его словам, возгорания случились в домах на улицах Чапаева и Магнитной. Причиной пожаров стали нарушение правил монтажа электрооборудования.

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко

Мэр города призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности. В домах с системами печного, водяного и газового отопления нужно тщательно следить за исправностью оборудования. Жителям благоустроенного сектора необходимо проявлять осторожность при курении на балконах.