В кузбасском городе человек погиб при пожаре в частном доме

В воскресенье в Анжеро-Судженске произошло сразу два пожара, в которых один человек погиб, еще один серьезно пострадал - находится в реанимации. Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко.

По его словам, возгорания случились в домах на улицах Чапаева и Магнитной. Причиной пожаров стали нарушение правил монтажа электрооборудования.

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко

Мэр города призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности. В домах с системами печного, водяного и газового отопления нужно тщательно следить за исправностью оборудования. Жителям благоустроенного сектора необходимо проявлять осторожность при курении на балконах.