В Новокузнецк поступило новое оборудование для реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями

Фото: АПК.

В палатах интенсивной терапии неврологического отделения новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А. А. Луцика установили современные аппараты и специальную мебель. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Установили три современных переносных прикроватных монитора, которые позволяют вести круглосуточное наблюдение за электрической активностью сердца и ритмом сердечных сокращений, частотой пульса, уровнем насыщения артериальной крови кислородом, артериальным давлением, температурой тела.

Также в отделении появился медицинский терапевтический тренажер «МОТОмед letto2», позволяющий проводить раннее восстановление пациентов за счет тренировки мышц конечностей.

Кроме того, отделение пополнилось двумя новыми функциональными кроватями с электроприводом, предназначенными для обеспечения комфорта пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.